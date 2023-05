16:40 De Frankenstein van de AI vindt zijn creatie 'eng' Hilda Bouma Geoffrey Hinton, ook wel de peetvader van kunstmatige intelligentie genoemd, is van mening veranderd. Hij wijdde zijn leven aan de ontwikkeling van zelfdenkende computerprogramma's. Nu waarschuwt hij voor de gevaren ervan.

