12:00 Het TikTok-gevaar: 'Binnen tien minuten werd ik aangemoedigd zelfmoord te plegen' Lisa van der Velden Jan Fred van Wijnen De Palestijns-Amerikaanse Maen Hammad testte het algoritme van TikTok, dat 13-jarigen bombardeert met extreme beelden. Hij waarschuwt voor een mentale gezondheidscrisis. 'Dit bedrijfsmodel kan jongeren pijlsnel een duister konijnenhol in trekken.'

