00:30 Rijk kan kant-en-klare flexwoningen niet kwijt Erik van Rein Het kabinet trok via een razendsnelle aanbesteding €200 mln uit voor de bouw van ruim tweeduizend flexwoningen. Nu de tijdelijke huisjes er zijn, verdwijnt een groot deel in de opslag. Gemeenten en woningcorporaties staan nog niet te springen.

