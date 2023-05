06:00 Hoe dieselbedrog en Musks provocatie het einde van de Duitse auto-hegemonie markeren Gerben van der Marel De verbrandingsmotor was de naoorlogse aanjager van Duitslands welvaart. Zullen Volkswagen, BMW en Porsche zich ook staande houden in het e-tijdperk? De weerstand is groot. Ook bij de makers. Deel II van een tweeluik over Autorepubliek Duitsland. 'Laat de mensen straks lekker schone synthetische brandstoffen tanken.'

