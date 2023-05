Interview • 10:57 'Shell ziet de samenleving als een risicofactor die gemanaged moet worden' Pieter Couwenbergh Hoe meer kritiek Shell krijgt, hoe verder de oliereus zich afkeert van de maatschappij. Het bedrijf bespioneerde activisten en probeert regels naar eigen voordeel te buigen, beschrijft onderzoeksjournalist Marcel Metze in een nieuw boek. 'Voor Shell is iets pas echt gebeurd als het juridisch kan worden bewezen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen