16:38 Van Warren Buffett mag steenkool nog wel even blijven Lennart Zandbergen Warren Buffett maakt zich niet al te druk om klimaatverandering en het beleid van zijn investeringsimperium Berkshire Hathaway dat hiermee samenhangt. Zijn energiebelang zit nog zwaar in de kolen. Kredietbeoordelaars vinden dat zijn investeringen uitgesproken zwak scoren op de normen van duurzaam en verantwoord ondernemen.

