16:53 Aanpassen of ter ziele gaan: 'AI zet reclamewereld op zijn kop' Jeroen Piersma Jasper Houtman De reclame-industrie omarmt de jongste generatie kunstmatige intelligentie met een bovengemiddelde gretigheid. Techbedrijven lanceren vrijwel wekelijks nieuwe toepassingen, reclamebazen buitelen over elkaar heen met de voorspelling dat AI grote gevolgen zal hebben voor de sector. 'Dit is groter dan e-commerce en social. Dit is een industriële revolutie.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen