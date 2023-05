De vonk • 14:00 'Op vakantie binnen actieradius van de elektrische auto is beter voor de wereld' Jeroen Piersma De verhuursite voor vakantiewoningen Natuurhuisje.nl is eigenlijk twee keer opgericht. Een keer in 2009 op een studentenkamer, en een tweede keer in 2018 toen het bedrijf op het verkeerde spoor zat. 'We waren eigenlijk een traditioneel reisbedrijf aan het bouwen in plaats van een techbedrijf.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Friso Keuris voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen