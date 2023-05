06:00 De vastgoedhonger van ASML zet de verhoudingen in Veldhoven op scherp Lisa van der Velden Erik van Rein Chipmachinemaker ASML koopt in Veldhoven voor veel geld in hoog tempo woningen en bedrijven op, om zijn campus uit te breiden. Dat doet iets met het Brabantse dorp. Terwijl de ene helft van de straat wordt weggekocht, staan de overburen met lege handen en kampen ze met overlast.

