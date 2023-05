Jörg Wuttke: 'China en de VS liggen duidelijk op ramkoers'

Jörg Wuttke vertrekt als voorzitter van de Europese kamer van koophandel in Peking. Hij woont al bijna 34 jaar in China. Vijftien jaar terug was hij hoopvoller over het land dan nu. Een gesprek over 1989, geopolitiek, oorlog en een kist. 'China's toekomst is onzeker en troebel. Het makkelijke geld is wel verdiend.'