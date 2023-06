12:16 Buitenlandse bedrijven in Taiwan maken exitplannen voor als de oorlog uitbreekt Anouk Eigenraam Met de voortdurende aanvaringen tussen China en Taiwan bereiden internationale bedrijven zich voor op mogelijke noodscenario’s. Niet alleen op het vasteland, maar ook in Taiwan. Dat betekent diversifiëring van de productie en het boeken van open vliegtickets.

