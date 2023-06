Interview • 11:02 Vastgoedbaas Annelou de Groot: ‘Ze zeiden letterlijk: je gaat het hier niet volhouden, meisje' Nelleke Trappenburg Annelou de Groot begint deze week als ceo van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield Nederland. Ze is een van de eerste vrouwen in zo’n functie in de vastgoedsector. De Groot wil de sector diverser maken. Geen decadente feesten meer en gevarieerdere teams. 'Je hoeft geen gespschoenen te dragen om makelaar te zijn.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Tammy van Nerum voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen