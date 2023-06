Reportage • 14:00 Eiwittransitie in vleesfabriek stuit op verzet medewerkers Jennifer Mol Binnen de muren van de Nederlandse vleesindustrie voltrekken zich grote veranderingen. Zo willen de eigenaren van de Bolscher vleesfabriek in Enschede hun bedrijf transformeren naar een eiwitfabriek, maar dat besluit valt slecht bij het personeel. 'Er ging bij wijze van spreken een slager met een slagersmes voor me staan.'

