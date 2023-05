10:48 Nederlands voetbal dreigt door scheefgroei zijn glans te verliezen Frits Conijn Het Nederlandse voetbal zit in een spagaat: terwijl ploegen al jaren goed presteren in Europa en de stadions vol zitten, neemt tegelijkertijd het supportersgeweld toe. Ook sponsorinkomsten staan onder druk, waar vooral kleinere clubs onder lijden. Die scheefgroei maakt de hele competitie minder aantrekkelijk.

