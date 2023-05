De veelbesproken ondernemer Gerard Sanderink stond woensdag in de Ondernemingskamer tegenover de commissarissen van zijn eigen bouwbedrijf Strukton. In de zaak is nog geen uitspraak gedaan. Paulien Sewuster was bij de zitting en vertelt hoe die verliep.

Ceo Alexandre de Rothschild hoopt donderdag voor het laatst de aandeelhouders van zijn zakenbank Rothschild & Co toe te spreken. Hij wil de bank namelijk van de beurs halen. Redacteur financiële markten Mathijs Rotteveel vertelt wat de kleinere aandeelhouders daarvan vinden.

De Britse toezichthouder trekt de voorlopige conclusie dat vijf van 's werelds grootste banken de Britse mededingingswet hebben overtreden door in de jaren na de financiële crisis van 2008 koersgevoelige informatie over de handel in Britse staatsobligaties met elkaar te delen. Correspondent in Londen Joost Dobber legt uit hoe dit in z'n werk ging.