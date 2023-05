In het kort Mensen die al een nieuw huis hebben gekocht en hun oude huis maar niet krijgen verkocht, kunnen flink in de problemen komen.

De lasten kunnen fors oplopen, nu de tarieven van overbruggingshypotheken snel omhoog gaan.

Adviseurs zien al schrijnende gevallen.

Bovendien moet de verkoop nog wel voldoende opbrengen om de overbruggingshypotheek af te lossen.

Hij baalt flink. Net voor de markt omsloeg, kocht hij zijn droomhuis in Voorthuizen. Een nieuwbouwhuis dat nog gebouwd moest worden. De rente was laag, het leek allemaal mee te zitten. Hij moest nog wel zijn oude huis verkopen, maar daar zat hij niet over in. Dat zou zo gebeurd zijn. Het liep echter anders.

Zijn huis ging in januari 2022 in de verkoop, maar achteraf gezien tegen een te hoge vraagprijs. De makelaar had hem verkeerd geadviseerd. Andere makelaar dus. Dat duurde even en daar heeft hij zijn kans gemist, denkt hij nu. Want toen het huis in mei vorig jaar weer in de verkoop ging, was de hypotheekrente in korte tijd bijna verdubbeld.

De 54-jarige salesmanager, die liever niet met zijn naam in de krant wil, kreeg nog wel kijkers, maar ze haakten allemaal af.

De markt was in rap tempo omgeslagen. Mensen konden minder betalen door de hogere rente. Bovendien maakten ze zich zorgen over de oorlog in Oekraïne, en de snel oplopende inflatie. Rond de zomer resulteerde dat zelfs in dalende huizenprijzen.

Hogere lasten

Nu, bijna een jaar later, heeft de salesmanager zijn huis nog steeds niet verkocht. Zijn nieuwe huis in Voorthuizen is inmiddels opgeleverd, maar daar heeft hij nog weinig plezier van. Uit angst dat een leeg huis nog slechter verkoopt, hebben hij en zijn vrouw besloten nog maar even niet te verhuizen. Ze hebben de vraagprijs inmiddels verlaagd van €829.000 naar €755.000.

Maar daar houdt het leed nog niet op, want in de tussentijd heeft hij zijn lasten flink zien oplopen. Aanvankelijk betaalde hij 2% rente voor zijn overbruggingshypotheek. Oftewel de hypotheek waarmee je de verwachte overwaarde alvast kunt meenemen in je nieuwe huis. Inmiddels betaalt hij 5,5% rente. Hij en zijn vrouw hadden wel rekening gehouden met dubbele lasten. Maar het potje waarmee ze het tot mei 2023 dachten uit te kunnen houden, was afgelopen november al op.

Het is niet zo dat het water hem aan de lippen staat, maar hij moet wel opletten. Hij gaat bijvoorbeeld niet op vakantie, voordat deze situatie is opgelost. Ook stelt hij investeringen in de buitenruimte van zijn nieuwe huis nog even uit.

Schrijnende gevallen

De salesmanager is niet de enige met dit probleem. Bij meer mensen verloopt de verkoop van het huis minder vlot dan gehoopt. En meer mensen zagen de lasten op hun overbruggingshypotheek flink oplopen afgelopen maanden. Soms liggen de maandlasten nu wel drie of vier keer hoger dan eerder, zegt Marga Lankreijer van Independer. Zij ziet af en toe al schrijnende gevallen, mensen die het maar net nog kunnen betalen.

Overbruggingshypotheken zijn voor korte tijd bedoeld en hebben meestal een variabele rente of een rentevastperiode van een jaar. Zeker mensen die hun overbruggingskrediet afsloten toen de rente nog lager was, kunnen geconfronteerd worden met forse stijgingen. Hoe groot de groep is die geraakt wordt is niet bekend. Volgens Lankreijer zijn er vorig jaar in totaal ruim 47.000 overbruggingshypotheken aangevraagd.

Huis moet wel genoeg opbrengen

Behalve de hoge lasten, is een ander risico in de huidige markt dat een huis niet voldoende opbrengt om de overbruggingshypotheek af te lossen. De huizenprijzen lagen in april al ruim 4% lager dan een jaar eerder. Geldverstrekkers hebben echter meestal wel een voorzichtigheidsmarge ingebouwd. Volgens Boudewijn de Jong van De Hypotheker kan er doorgaans niet meer dan 90% van de woningwaarde als overbrugging gefinancierd worden. 'Mensen kunnen dus wel tegen een stootje.'

Als de overwaarde toch te kort schiet, moeten mensen dat gat dichten. Bijvoorbeeld met spaargeld, hulp van ouders of een hogere hypotheek op het nieuwe huis. De Jong heeft nog geen pijnlijke gevallen gehad op zijn kantoor qua hoge lasten. Wel krijgt hij nu af en toe de vraag wat het mensen zou kosten als ze hun huis voor een lager bedrag verkopen. 'Dat beginnen ze te overwegen. Ook om mentaal van de last af te zijn.'