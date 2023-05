13:50 Nederlandse waterpriester over de Duitse liefde voor mineraalwater Gerben van der Marel Vanuit de Duitse Eifel verkoopt de Nederlander Roel Annega mineraalwater als wondermiddel én regionaal erfgoed. De Duitsers zijn er dol op, maar ze kiezen tot zijn ergernis steeds vaker voor spotgoedkope alternatieven en kraanwater.

Foto: Elmer van der Marel voor het FD.