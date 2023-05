Inwoners van Veldhoven zien hoe ASML in hun dorp in een hoog tempo en voor flinke bedragen woningen en bedrijven opkoopt om zijn campus uit te breiden. De chipmachinemaker heeft een speciaal fonds opgericht voor de woningbouw in de regio, vertelt algemeen verslaggever Lisa van der Velden.

Een groot deel van het geld uit de Amerikaanse Inflation Reduction Act gaat naar projecten die duurzame energie opwekken. Dat betekent veel vraag naar arbeiders, juist in dorpen waar de industrie eerder dreigde te verdwijnen. Een van die dorpen is Newton in de staat Iowa. Correspondent in de VS Lennart Zandbergen ging er op reportage.

Mensen die een nieuw huis hebben gekocht, maar niet van hun oude huis afkomen, kunnen flink in de problemen raken. Nu de prijzen snel dalen, lopen zij het risico niet de overwaarde te krijgen die ze nodig hebben voor het nieuwe huis. En door de gestegen rente lopen de lasten van een overbruggingshypotheek flink op, vertelt redacteur woningmarkt Nelleke Trappenburg.