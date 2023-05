15:23 Vliegtuig van Chinese makelij heeft eerste vlucht succesvol afgerond Van onze redacteur

Een in China gebouwd passagiersvliegtuig heeft zijn eerste commerciële vlucht tot een succesvol einde gebracht. Dat meldt persbureau Reuters. Het vliegtuig vloog van Sjanghai naar Peking, een vlucht van twee uur. Voor het Aziatische land is het een belangrijke stap om zelfvoorzienend te worden. 'Na generaties van inspanningen hebben we eindelijk het luchtvaartmonopolie van het Westen doorbroken en ons bevrijd van de vernedering van “800 miljoen shirts voor één Boeing”,' schreef Beijing Daily. De Chinese krant verwijst daarmee naar de beginjaren van de economische hervorming zo'n 40 jaar geleden toen China voornamelijk goederen met een lage waarde produceerde. Het vliegtuig, het model C919, is gebouwd door de Commerciële Luchtvaartmaatschappij van China (Comac), een door de overheid gesteund luchtvaartbedrijf. Het vliegtuig moet concurreren met de SE's A320neo van Airbus en de 737 MAX van Boeing. De Chinese president Xi Jinping noemde het project een overwinning van de Chinese innovatie. Op zondag noemde de Chinese staatsmedia het vliegtuig het symbool van industriële kracht en nationale trots. Er wordt al jarenlang uitgekeken naar het eerste vliegtuig van Chinese makelij. In 2017 doken de eerste berichten op dat vliegtuigbouwer Comac was begonnen met testvluchten. Comac verwacht komende vijf jaar 150 C919 te bouwen, zo meldden Chinese media in januari. Hoewel het vliegtuig in China wordt geassembleerd, is de C919 sterk afhankelijk van westerse componenten. Zo zijn de motoren en luchtvaartelektronica afkomstig van bedrijven als GE, Safran en Honeywell International. image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml