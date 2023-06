Profiel • 16:28 Nvidia-baas Jensen Huang vond verliezen eigenlijk het allerleukst Hilda Bouma Oprichter Jensen Huang van Nvidia beleeft zijn finest hour: na veertig jaar bikkelen is het bedrijf meer dan $1000 mrd waard. Maar als gamer zag hij dat de euforie van winnen kort duurt en risico's nemen meer oplevert. Nu werkt de 'paus van AI' aan een digitale kopie van de aarde.

