Profiel • 13:09 De Noorse stervoetballer die koeienharten eet om fit te blijven Edo Kamers De Champions League-finale gaat zaterdag tussen Manchester City en Inter Milaan. De ogen van voetbalfans zijn gericht op City-spits Erling Haaland. De 22-jarige Noor is de meest scorende speler van Europa.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Visionhaus/Getty Images Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen