06:00 Ook onder Tim Cook presteerde Apple ijzersterk, maar zijn grootste uitdaging komt nu Lennart Zandbergen Tim Cook kende in zijn twaalf jaar als Apple-ceo nog maar weinig tegenslagen. Het bedrijf blijft hard groeien: een beurswaarde van $3000 mrd is binnen handbereik. Een nieuwe VR-bril moet nu bewijzen of de wat kleurloze Cook ook 'Steve Jobs-gaven' heeft. Apple heeft er miljarden in geïnvesteerd. Maar succes is bepaald niet gegarandeerd.

