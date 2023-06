Profiel • 12:10 De kunst van groeien zonder lawaai te maken Alex Ruitenbeek In alle stilte groeit technisch dienstverlener Unica uit tot een bepalende partij in zijn sector. Topman John Quist heeft veertien overnames in vijf jaar op zijn naam staan en de 15e komt eraan.

