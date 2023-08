06:00 ‘Er is best wat af te dingen op de rendementen van private equity’ Gijs den Brinker Joris Polman Hoogleraar financiële economie Ludovic Phalippou stelt dat private equity na aftrek van kosten niet beter presteert dan de beurs. Waarom dus grof geld betalen om in private equity te mogen investeren, als een belegging in een beursindex hetzelfde oplevert?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Timothy Foster voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen