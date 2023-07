Interview • 12:13 Ceo PwC: 'Gedrag bespreken is niet makkelijk, maar werkt zeer louterend' Joris Polman Lisa van der Velden Accountants- en advieskantoor PwC Nederland liet de sociale veiligheid op de werkvloer onderzoeken. Daaruit blijkt dat vrouwen zich vaker onveilig voelen dan mannen. Confronterend, zegt bestuursvoorzitter Agnes Koops. Ze vreest dat medewerkers lang niet alles melden: 'Soms gaat het over mensen die beslissen over een carrière.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Nina Schollaardt voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen