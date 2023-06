Profiel • 10:07 Vlaamse fietsfreak Wim Dejonghe timmert in recordtempo kantorenfusie in elkaar Alex Ruitenbeek De architect van de megafusie van het Britse advocatenkantoor Allen & Overy met het Amerikaanse Shearman & Sterling is Wim Dejonghe, een wielergek uit West-Vlaanderen. 'Ik ben wat optimistischer ingesteld dan de meeste advocaten.'

