17:32 Blaast de 'sjoemelsigaret' na jaren procederen zijn laatste adem uit? Edo Kamers Marceline Bresson Donderdag diende het hoger beroep over de 'sjoemelsigaret'. Volgens burgergroep Rookpreventie Jeugd moet die zo snel mogelijk uit de winkels verdwijnen. De tabaksindustrie vindt dat er niets mis is met haar product en de overheid is bang voor claims wanneer zij gaat handhaven.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Getty Images Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen