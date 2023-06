Reportage • 11:04 Als de Ierse hotels vol zitten met vluchtelingen, blijven de toeristen weg Mathijs Rotteveel Het toerisme in Ierland krabbelde net op na covid, toen de Oekraïense vluchtelingen kwamen. Die bezetten nu ongeveer een derde van alle hotelbedden, maar geven weinig uit in koffietentjes, pubs en restaurants. In steeds meer toeristenplaatsen leidt dat tot spanningen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Artur Widak/NurPhoto Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen