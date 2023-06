Opsporingsdienst Fiod onderzoekt of een bedrijf van de Russische Poetin-vertrouweling en miljardair Arkadi Rotenberg miljoenen aan dividend heeft ontvangen van een Nederlandse joint venture. Onderzoeksjournalist Jasper Been vertelt over zijn ontdekking.

Accountants schatten het risico op fraude bij klanten structureel veel te laag in. Dat schrijft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een kritisch rapport over de kwaliteit van fraudecontrole. Zuidas-redacteur Martijn Pols legt uit dat de toezichthouder een hardere toon aanslaat dan in de laatste jaren.

Inwoners van Saoedi-Arabië kunnen steeds meer topvoetballers bewonderen. Sterspelers zoals Cristiano Ronaldo en Karim Benzema zijn gelokt met jaarsalarissen die naar de $200 mln gaan. Redacteur Achmed Majid vertelt dat het aantrekken van deze spelers onderdeel is van een groter plan.