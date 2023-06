Interview • 14:00 'Goed leiderschap in AI-tijdperk vraagt moed' Elfanie toe Laer Ardi Vleugels De opkomst van kunstmatige intelligentie stelt nieuwe eisen aan leiderschap, stelt expert Joseph Folkman. Hoe geef je leiding in een tijd dat de ontwikkelingen razendsnel gaan en de computer veel taken kan overnemen? 'Juist als alles om ons heen verandert, heb je meer vertrouwen van je organisatie nodig.'

