17:14 Kledingbedrijven moeten hun eigen afvalberg opruimen Richard Smit Textielbedrijven als C&A, Inditex of H&M zijn vanaf deze zomer verantwoordelijk voor afval van de kleding die ze op de markt brengen. Op de beurs Circular Textile Days presenteerden innovatieve bedrijven oplossingen voor de miljoenen kilo's textielafval.

