Analyse • 12:19 Waarom prijsvechters in de luchtvaart het sterkst uit de pandemie komen Jan Verbeek KLM en Lufthansa overleefden de coronapandemie dankzij forse staatssteun. De prijsvechters kwamen op eigen kracht uit de crisis. Hoe kan dat en wat zijn de lessen voor de reguliere vliegmaatschappijen?

Foto: Robin Utrecht/ANP