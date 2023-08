06:00 Tegen visserijgigant Parlevliet kan niemand meer op Maureen Blankestijn Rosa Uijtewaal Terwijl de Nederlandse kottervloot kromp, werd één visserijbedrijf de voorbije decennia steeds machtiger. In 1950 begonnen als kleine haringhandelaar beheerst Parlevliet & Van der Plas nu de gehele keten, 'van vangst tot verkooppunt'. P&P is inmiddels actief in 19 landen. Over de onstilbare overnamehonger van quotaschuiver Diek Parlevliet.

Foto: P&P