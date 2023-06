Crispin Odey, de oprichter van Odey Asset Management, verlaat het Britse Hedgefonds. 'Vanaf vandaag zal hij niet langer economisch of persoonlijk betrokken zijn bij het partnerschap', schrijft het bedrijf in een zaterdag gepubliceerde verklaring.

Het vertrek hangt samen met een donderdag verschenen artikel in de Financial Times. Daarin stond dat zeker dertien vrouwen Odey ervan beschuldigen hen seksueel misbruikt te hebben of lastiggevallen in de periode tussen 1998 en 2021. In het artikel stond tevens dat de Britse financiële waakhond FCA met een onderzoek bezig is jegens het bedrijf vanwege de grensoverschrijdende aantijgingen.

In de verklaring van Odey staat dat het hedgefonds de beschuldigingen aan het adres van Crispin Odey heeft onderzocht, maar 'niet in detail kan treden omdat het gebonden is aan wettelijke geheimhoudingsverplichtingen'.

In 2021 sprak een Britse rechtbank Odey nog vrij van beschuldigingen van aanranding, maar kort daarna doken er nieuwe beschuldigingen op.

Bedrijven stoppen samenwerking

Kort na de publicatie in de Britse zakenkrant donderdag, stopten de banken Goldman Sachs, BNP Paribas Exane en vermogensbeheerder Schroders hun samenwerking met het hedgefonds. Ook de verzekeraar Canada Life deed dat.