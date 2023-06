Analyse • 12:24 Weeffouten in steunpakket KLM laten een kater na Pieter Couwenbergh De steunoperatie voor KLM pakte goed uit: banen werden behouden, Schiphol bleef overstaphub en de overheidsschuld werd netjes terugbetaald. Toch zijn de verhoudingen verzuurd, door politici die op de directiestoel willen zitten en een mopperende KLM-directie die waardering wil en afspraken niet nakomt.

