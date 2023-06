00:02 Energietransitie €17 mrd duurder door hoge rente Orla McDonald De gestegen rente maakt investeren in groene energieprojecten onaantrekkelijk. Terwijl de klimaattransitie juist nodig is om van volatiele fossiele energieprijzen af te komen, zeggen experts.

