Reportage • 12:00 ‘Wij verkopen alles, als het maar goedkoop is’ Richard Smit Zijn broer staat nog met eieren op de markt, maar Bert Hesselink vond dat te saai en groeide uit tot ’s lands grootste opkoper van restpartijen. Hij ziet ruimte voor honderden filialen van zijn budgetwinkelketen Die Grenze.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Siese Veenstra voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen