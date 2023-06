Ferrovial-ceo: 'We komen niet naar Nederland om minder belasting te betalen dan we gewend zijn'

De verhuizing van bouwbedrijf Ferrovial naar Nederland deed in thuisland Spanje veel stof opwaaien. Nu alles in kannen en kruiken is en het aandeel in Amsterdam verhandeld wordt, spreekt het FD met ceo Ignacio Madridejos Fernandez over zijn beweegredenen en plannen. ‘Mijn doel is dat we een echt Spaans, een echt Nederlands én een echt Amerikaans bedrijf zullen worden.’