18:20 Hugo de Jonge hoort vooral geklaag op vastgoedbeurs: 'prozac in plaats van prosecco' Erik van Rein Nelleke Trappenburg Woonminister Hugo de Jonge bezocht dinsdag vastgoedbeurs Provada met één boodschap: u moet meer huizen bouwen. Ontwikkelaars en beleggers zien het kabinetsbeleid juist als groot obstakel van de dalende nieuwbouwcijfers. 'Minister, u moet kiezen: huurregulering of nieuwe huizen bouwen?'

