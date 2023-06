Elektronicaketen BCC zit in zwaar weer. Het bedrijf ziet zich daarom genoodzaakt in te grijpen en ontslaat een kwart van het kantoorpersoneel. Redacteur fusies en overnames Gijs den Brinker geeft inzicht in wat er allemaal speelt bij het concern.

Er is een groot tekort aan een reumamedicijn voor 150.000 patiënten. En er zijn niet genoeg alternatieven op de markt om dat op te lossen. Redacteur farmacie Thieu Vaessen legt uit dat dit bij nog meer medicijnen kan gaan gebeuren door de strategie van verzekeraars.

Het piept en kraakt in cryptoland. Nu de successen even uitblijven komen ook Nederlandse cryptobedrijven in de problemen. Volgens onderzoeksjournalist Sonny Motké is één bedrijf met een vergunning van toezichthouder DNB failliet gegaan en moeten andere cryptobedrijven reorganiseren.