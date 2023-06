13:59 De radioveiling die bijna niemand wilde, maar die wel slachtoffers kan maken Jeroen Piersma De machtsverhoudingen tussen de grote mediabedrijven met radiostations in Nederland kunnen gaan schuiven door de veiling van FM-frequenties, volgende week. Mogelijk blijft aanstichter Kink met lege handen achter.

