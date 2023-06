Podcast • 05:00 Dagkoers: De vrijmibo is voortaan op donderdag Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Op de Zuidas is borrelen met collega's op donderdag populairder dan op vrijdag. Dat is voor veel mensen namelijk de vaste thuiswerkdag. Arbeidsmarktredacteur Elfanie toe Laer vertelt dat werkgevers vrezen dat de productiviteit achteruitgaat als personeel veel thuis werkt. De Europese Centrale Bank heeft gisteren de rente weer verhoogd. Daardoor is de depositorente in krap een jaar opgetrokken van 0% naar 3,5%. Toch is de Nederlandse economie nog altijd niet in recessie. Redacteur macro-economie Marijn Jongsma legt uit dat het rente-instrument botter is geworden door spaaroverschotten en de grote dienstensector. Lees ook Het rentewapen steekt, maar echt pijn doet het nog niet Luister ook naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml