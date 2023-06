Podcast • 05:00 Dagkoers: Waarom beleggers niet meer staan te springen om maaltijdbezorgers Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek heeft een lastig jaar achter de rug. Het grootste kantoor van Nederland zag elf partners vertrekken en de omzet met bijna 12 procent dalen. Zuidas-redacteur Martijn Pols vertelt dat De Brauw het een stuk slechter doet dan andere grote Nederlandse kantoren zoals Loyens & Loeff en Houthoff. In de coronaperiode waren maaltijdbezorgers als Just Eat Takeaway en Deliveroo erg succesvol. Maar nu verliezen deze bedrijven snel beurswaarde. Beursredacteur Rémy Baurichter legt uit dat investeerders niet staan te springen om nog meer geld te steken in bezorgdiensten door de stijgende rente en de oplopende loonkosten. Lees ook Flinke omzetdaling bij De Brauw na 'bewogen' jaar Beleggers verliezen interesse in Europese maaltijdbezorgers Luister ook naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml