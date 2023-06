22 juni 17:25 In Haaksbergen wordt bepaald wat er in Nederland nog aan mijnbouw mogelijk is Albert Wagenaar Pieter Couwenbergh Het Twentse dorp Sint Isidorushoeve vreest door mijnbouw het nieuwe Groningen te worden, met bodemdaling en verzakte huizen. Dat zet de zoutwinning in het gebied, die al in kannen en kruiken leek, nu op losse schroeven. Wat doet verantwoordelijk staatssecretaris Vijlbrief met deze voor de chemische industrie cruciale activiteit? Het gasdebacle leidt tot heftige naschokken buiten Groningen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Roger Cremers voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen