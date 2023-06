21 juni 16:24 Buitenlandse toppers maken NBA-basketbal nog lucratiever Lennart Zandbergen Een nieuwe stroom talentvolle spelers komt donderdag de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA binnen. De clubs hopen dat buitenlandse spelers meer internationale aandacht genereren. Want daar kan de geldmachine nog harder gaan draaien.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: ANP/Associated Press Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen