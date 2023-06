Interview • 12:23 Duurzaamheidsveteraan John Elkington: 'Europa dreigt een groep dode vulkanen te worden' Marijn Jongsma Duurzaamheid staat voor een grote doorbraak, denkt de bedenker van de kreet 'people, planet, profit'. Maar het wordt een pijnlijk proces waarin China, de VS en het VK de beste papieren hebben. 'Elke keer dat een cultuur zeer zwaar gereguleerd wordt, valt ze in slaap en vertrekken de ondernemers.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Joris van Gennip voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen