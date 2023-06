Interview • 06:00 Ferd Grapperhaus: 'Ze dachten dat ik het als minister geen zes maanden zou volhouden' Martijn Pols Edwin van der Schoot Ferd Grapperhaus is na een aantal pittige jaren als minister van Justitie weer actief in het bedrijfsleven. De voormalig topadvocaat is neergestreken bij accountants- en advieskantoor Deloitte, waar hij de juridische dienstverlening een impuls moet geven. Maar zijn leven draagt nog altijd de sporen van zijn vorige werkkring. 'Ik zou wel weer eens naar een popconcert willen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Lin Woldendorp voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen