Reportage • 12:18 Het kodakrolletje is terug van weggeweest Jildou Beiboer Analoge fotografie maakt een comeback. Vooral Eastman Kodak kan daarvan profiteren. De Amerikaanse fotorolletjesmaker heeft de productie flink opgeschroefd. Toch kunnen consumenten lastig aan nieuwe film komen en zijn de prijzen flink gestegen.

