Tata IJmuiden onder verscherpt toezicht, wat houdt dat precies in? Pien van Engen Albert Wagenaar Na een snelle stijging van het aantal 'ongewone voorvallen' bij Tata Steel in IJmuiden is voor de Omgevingsdienst de maat vol. De staalfabrikant komt onder verscherpt toezicht te staan. Wat betekent dat in de praktijk? Vier vragen.

