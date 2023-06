10:03 Duitse miljardensubsidie voor Intel valt niet bij iedereen goed Gerben van der Marel Nog nooit kreeg een bedrijf in Duitsland zoveel subsidie toegezegd als Intel vorige week voor de bouw van twee chipfabrieken. De Amerikaanse beursgigant krijgt met €10 mrd een derde van de investering in Maagdenburg met belastinggeld vergoed. Vijf vragen over de miljardensubsidie.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/Getty Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen